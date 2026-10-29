CALCIO – Guidonia, arriva il Perugia: in palio punti pesanti per i playoff

di Daniele Di Cerbo

Sabato 31 ottobre 2026 alle ore 17.30, allo stadio Città dell’Aria di Guidonia, arriva il Perugia, per una sfida che mette di fronte due squadre appaiate in classifica a quota 16 punti, ma espressione di due realtà profondamente diverse.

Da una parte il Guidonia, società nata appena tre anni fa, ma animata dalla voglia di crescere rapidamente e di ritagliarsi uno spazio importante nel panorama calcistico. Dall’altra il Perugia, club che ha calcato palcoscenici di altissimo livello e che punta a ritrovare quanto prima il prestigio del proprio passato.

Per mister Ginestra si prospetta un’altra prova impegnativa. Contro un avversario di valore e con una storia importante alle spalle, il Guidonia sarà chiamato a dimostrare maturità, carattere e concretezza.

L’obiettivo non sarà soltanto quello di esprimere un buon gioco, ma soprattutto conquistare punti preziosi per consolidare la propria posizione e restare in zona playoff.

Al Città dell’Aria si affrontano dunque due ambizioni diverse, accomunate dalla stessa necessità: fare risultato.