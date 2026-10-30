L’ultima volta è stato avvistato una settimana fa.

Si chiama Flavius Adalbert Macovei, è un cittadino romeno di 34 anni e vive a Monterotondo.

Ieri sera, giovedì 29 ottobre, i familiari preoccupati hanno lanciato un appello per rintracciarlo attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi.

Flavius Adalbert si è allontanato dalla casa familiare di Monterotondo giovedì 15 ottobre 2026 a bordo della sua Kia Picanto nera targata EZ967XK ed è stato avvistato alle 5 di mattina di giovedì scorso 22 ottobre.

Alto un metro e 78 centimetri per 90 chilogrammi, Flavius ha barba e baffi curati, occhi marroni, un tatuaggio a forma di cuore sul petto, oltre a due fibromi penduli a lato sinistro del naso e sotto l’occhio sinistro.

Chiunque veda lui o la sua auto può contattare il 112 o il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi 388 189 4493.