MONTEROTONDO – Città più bella, 8 mila euro per i video sui lavori finanziati dal Pnrr

L’obiettivo è documentare le attività realizzate e favorire la comunicazione e la valorizzazione dei risultati conseguiti.

Così l’amministrazione comunale di Monterotondo ha deciso di realizzare un video sui progetti finanziati coi fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Lo stabilisce la determina numero 1009 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì scorso 22 ottobre dal dirigente del Dipartimento Governo del Territorio Andrea Cucchiaroni.

Con l’atto viene affidato il servizio di montaggio e post-produzione multimediale per la realizzazione di un video di documentazione e ricostruzione storica degli interventi realizzati sul territorio comunale nell’ambito delle attività progettuali PNRR ad Irene Ottaviani, 31enne professionista di Roma nota per videoclip e documentari. in possesso di esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni richieste.



L’incarico ammonta ad un importo di 8 mila euro esente Iva.

Il servizio comprende le attività di produzione video, la generazione di contenuti audiovisivi mediante

intelligenza artificiale a partire da immagini e fotografie di repertorio, le riprese video e le interviste

relative agli interventi, nonché le riprese in studio del materiale d’archivio e dei progetti.



Il prodotto finale consisterà in un video documentaristico della durata indicativa di 60/90 secondi e in un ulteriore contenuto video breve della durata di 15/30 secondi.