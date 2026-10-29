TIVOLI – Karate, Oussama e Andrea vincono il “Memorial Remo Capra”

Una medaglia d’oro, una d’argento e una di bronzo.

E’ il bilancio della partecipazione della “ASD De Filippis” di Tivoli Terme al “Memorial Remo Capra”, la gara interregionale di karatè organizzata domenica 25 ottobre dal Comitato Regionale Lazio FIJLKAM presso il PalaBandinelli di Velletri.

La “ASD De Filippis” ha preso parte alla competizione con 4 atleti, portando a casa 3 splendide medaglie e tante emozioni.

Oussama Bendenoun sul podio più alto e Andrea Santagati secondo classificato

Nella Categoria Esordienti -38 chilogrammi Oussama Bendenoun ha conquistato il podio più alto, mentre Andrea Santagati si è classificato secondo.

Un risultato che premia il loro impegno, la determinazione e il grande lavoro svolto in palestra.

David Gabriel Popa è terzo classificato

Nella Categoria -63 chilogrammi ottima prova per David Gabriel Popa, che conquista un meritatissimo 3° posto.

Una semifinale combattuta, nella quale era in vantaggio, ma alcune disattenzioni gli hanno impedito di raggiungere la finale. Resta comunque una prestazione di valore e un importante punto di partenza per le prossime sfide.

Infine nella Categoria Junior per Salvatore Santagati il percorso si interrompe al primo turno.

Ma ogni gara è un’occasione per crescere, imparare e tornare ancora più forti. Siamo certi che saprà rifarsi alla prossima occasione!

“Siamo orgogliosi di tutti i nostri ragazzi – commentano i maestri Alex Zuccheri e Michaela Di Desiderio della DFL GYM – Al di là delle medaglie, ciò che conta davvero è il coraggio di mettersi in gioco, la voglia di migliorarsi e lo spirito con cui si affronta ogni sfida.

Complimenti a tutti gli atleti per aver rappresentato con impegno e passione i colori della nostra società”.