PALOMBARA SABINA – Nel Giorno di Bacco il principe è il vino

A Palombara Sabina il vino non ha bisogno di presentazioni, ma di un calice!

Domenica 15 novembre torna il Giorno di Bacco, il suggestivo evento che si tiene tra le mura del Castello Savelli, organizzato dall’Associazione culturale “Idee e Valori” col patrocinio dell’amministrazione comunale.

E’ la festa che celebra il nettare degli dei tra gusto, convivialità e il fascino di uno dei borghi più belli della Sabina.

Protagonista assoluto sarà lui, il vino, con tutto ciò che porta con sé: il lavoro della terra, la cultura contadina, i profumi delle vigne e il piacere di ritrovarsi intorno a una tavola.

Il Giorno di Bacco nasce proprio con questo spirito: avvicinare appassionati e curiosi al mondo del vino, senza formalismi e con tanta voglia di stare insieme.

Accanto al vino, a fare festa sarà la gastronomia, con le specialità che raccontano la ricchezza della cucina locale. In Sabina, territorio legato alla coltivazione dell’olivo e alla produzione di olio extravergine d’oliva, la cultura del buon cibo è parte integrante dell’identità del luogo. E quando le eccellenze della tavola incontrano un calice, il risultato è un invito a riscoprire il piacere delle cose genuine.

Il Giorno di Bacco è anche un’occasione per valorizzare le produzioni locali e il lavoro di chi custodisce antiche tradizioni, trasformando una giornata di festa in un’esperienza che unisce gastronomia, cultura e territorio.

Palombara Sabina, alle pendici dei Monti Lucretili, è un borgo che custodisce scorci suggestivi, vicoli caratteristici e testimonianze di un passato tutto da scoprire.

A dominare il centro storico è il Castello Savelli, imponente complesso medievale che racconta secoli di storia e regala al paese un’atmosfera di grande fascino. Tra stradine e piazzette, Palombara conserva il carattere autentico dei centri della Sabina, dove il patrimonio storico si intreccia con le tradizioni agricole e gastronomiche.

Merita una visita anche l’Abbazia di San Giovanni in Argentella, immersa nel verde poco fuori dal centro abitato. Le sue origini antiche e l’architettura romanica ne fanno una tappa interessante per chi desidera conoscere il patrimonio storico e religioso del territorio.

Il Giorno di Bacco diventa così l’occasione per organizzare una gita fuori porta, scoprire un angolo di Sabina e concedersi una giornata in cui il vino è il protagonista, ma il borgo fa la sua parte.

Il 15 novembre, almeno per un giorno, il principe non porta la corona: porta il calice.

Info:

Data – 15 novembre

Località: Palombara Sabina (Roma)

sms a 3408505381

info@fuoriporta.org

www.fuoriporta.org

www.facebook.com/fuoriportaweb

www.instagram.com/fuoriportafortravel