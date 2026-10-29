Circa 430 atleti di età compresa tra i 4 e i 20 anni, 40 società sportive provenienti da quattro nazioni diverse.

Sono i numeri del secondo Trofeo Imperatore Adriano, manifestazione organizzata dall’A.S.D. Team Made di Campolimpido che domenica scorsa 25 ottobre ha trasformato Tivoli in un punto d’incontro per il mondo della lotta olimpica internazionale targata Fijlkam.

Italia, Georgia, Macedonia del Nord e Israele sono state le nazioni rappresentate in una giornata intensa di gare, emozioni e confronto sportivo.

Atleti di diverse età si sono sfidati sul tappeto, mettendo in mostra preparazione, determinazione e rispetto degli avversari. Grande spazio anche ai più piccoli, per i quali lo sport rappresenta soprattutto un’occasione di crescita, divertimento e condivisione.

La partecipazione numerosa e internazionale conferma il valore di una manifestazione che, alla sua seconda edizione, punta a consolidarsi come appuntamento di riferimento per la lotta olimpica.

Un risultato importante per il Team Made, che ha lavorato con impegno per accogliere atleti, tecnici, dirigenti e famiglie, offrendo loro una giornata dedicata interamente allo sport.

Nel corso dell’evento si è svolta anche la premiazione di Michelle Cecca, atleta del Team Made, per il prestigioso terzo posto conquistato ai Campionati Europei dello scorso maggio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Un riconoscimento che celebra un risultato internazionale ottenuto grazie a sacrifici, allenamenti e determinazione, e che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la società.

“Il Team Made – sono le parole del maestro Guglielmo Cecca, presidente della Asd di Campolimpido – desidera ringraziare le autorità presenti e i rappresentanti dei vertici della FIJLKAM, la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, per la partecipazione alla manifestazione e per l’attenzione rivolta alla disciplina. Un ringraziamento va inoltre a tutte le società sportive, agli atleti e alle famiglie che hanno scelto di essere presenti, spesso affrontando lunghi viaggi per raggiungere Tivoli.

Un pensiero speciale è rivolto allo splendido staff del Team Made, il cui lavoro, svolto con passione e dedizione, è stato fondamentale per la riuscita dell’evento, e a tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione”.

“Il bilancio della manifestazione è motivo di grande soddisfazione – aggiunge Guglielmo Cecca – numeri importanti, presenza internazionale e tanto entusiasmo dimostrano che la lotta olimpica continua a crescere e a coinvolgere nuove generazioni.

L’obiettivo della società è proseguire su questa strada, migliorando ogni anno l’organizzazione e contribuendo a dare sempre maggiore visibilità a uno sport che trasmette valori fondamentali come rispetto, disciplina, sacrificio e lealtà.

Il 2° Trofeo Imperatore Adriano è stato un successo del Team Made, ma soprattutto una vittoria per tutta la lotta olimpica, resa possibile dalla partecipazione e dall’impegno di un’intera comunità sportiva.

L’appuntamento è alla prossima edizione, con la stessa passione e la voglia di crescere ancora”.