SANT’ANGELO ROMANO – Viabilità, 15 mila euro per rifare la banchina e 140 metri di strada

Il Comune di Sant’Angelo Romano al lavoro per eliminare lo stato di degrado in cui vertono alcune strade comunali, garantire la sicurezza nella circolazione stradale e la tutela dei cittadini.
Lo stabilisce la determina numero 67 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 15 ottobre dal sindaco Antonio Cornacchia in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
Considerato che l’Ente è sprovvisto di personale specializzato idoneo alle mansioni nonché di mezzi, con l’atto vengono affidati alla ditta “Geo Tech S.R.L.” di Artena i lavori di rifacimento del manto stradale ammalorato di un tratto di Via Collelungo nei
pressi dell’intersezione con Via Ripelle per una lunghezza di 140 metri lineari e di un’area di circa 180 metri quadrati della banchina adiacente la strada provinciale Palombarese al chilometro 27.250 particolarmente ammalorata, per un
importo complessivo di 14.850 euro.
Le lavorazioni previste sono le seguenti:
– Fresatura e spazzolatura dell’intero tratto interessato;
– Fornitura e posa di mano di attacco con emulsione bituminosa;
– Fornitura e posa in opera di pavimentazione in conglomerato bituminoso binder per ricarica e livellamento;
– Fornitura e posa in opera pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (strato di usura) dello spessore finito di 3 centimetri.