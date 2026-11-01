SANT’ANGELO ROMANO – Viabilità, 15 mila euro per rifare la banchina e 140 metri di strada

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Il Comune affida i lavori

Il Comune di Sant’Angelo Romano al lavoro per eliminare lo stato di degrado in cui vertono alcune strade comunali, garantire la sicurezza nella circolazione stradale e la tutela dei cittadini.

Lo stabilisce la determina numero 67 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 15 ottobre dal sindaco Antonio Cornacchia in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico.

Considerato che l’Ente è sprovvisto di personale specializzato idoneo alle mansioni nonché di mezzi, con l’atto vengono affidati alla ditta “Geo Tech S.R.L.” di Artena i lavori di rifacimento del manto stradale ammalorato di un tratto di Via Collelungo nei
pressi dell’intersezione con Via Ripelle per una lunghezza di 140 metri lineari e di un’area di circa 180 metri quadrati della banchina adiacente la strada provinciale Palombarese al chilometro 27.250 particolarmente ammalorata, per un
importo complessivo di 14.850 euro.

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Le lavorazioni previste sono le seguenti:

– Fresatura e spazzolatura dell’intero tratto interessato;

– Fornitura e posa di mano di attacco con emulsione bituminosa;

– Fornitura e posa in opera di pavimentazione in conglomerato bituminoso binder per ricarica e livellamento;

– Fornitura e posa in opera pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (strato di usura) dello spessore finito di 3 centimetri.

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