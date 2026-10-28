GUIDONIA – Elezioni 2027, Forza Italia: “Alternativi al sindaco Lombardo, porte aperte alla società civile”

Da Valerio Massini, Segretario comunale di Forza Italia a Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Si è svolto oggi, un proficuo incontro tra il senatore Claudio Fazzone, Segretario regionale di Forza Italia nel Lazio, e una delegazione del partito di Guidonia Montecelio composta dal sottoscritto, dalla consigliera comunale Arianna Cacioni e dal Segretario amministrativo e Tesoriere Alessandro Coccia.

Al centro del confronto il quadro politico cittadino e le prospettive future.

Dal Segretario regionale è stata confermata piena fiducia e condivisione della linea politica portata avanti dal sottoscritto segretario comunale, che in questi giorni sta delineando il percorso verso le prossime elezioni amministrative con scelte complicate ma necessarie, dopo l’acclararsi dell’indisponibilità del sindaco Lombardo ad un accordo di centro destra.

Ringrazio il senatore Fazzone per la fiducia confermata nelle mie scelte e nella linea politica che stiamo tracciando. È un segnale importante, che rafforza il nostro percorso e ci incoraggia a guardare avanti con determinazione.

Non abbiamo preclusioni nei confronti di nessuno.

Siamo pronti a confrontarci con tutte le forze politiche, civiche e sociali che vogliano contribuire seriamente al futuro di Guidonia Montecelio.

La nostra identità resta salda, ma il dialogo deve essere ampio e senza steccati perché il nostro obiettivo è garantire a Forza Italia un ruolo determinante nell’amministrazione che sarà eletta nel 2027 ed una adeguata rappresentanza consigliare al partito”.