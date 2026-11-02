GUIDONIA – Si allontana da casa e non torna: chi ha visto Simon?

Si è allontanato da casa una settimana fa e non vi ha più fatto ritorno.

Si chiama Simon Berhanu Tesfay, ha 27 anni e vive a Guidonia Montecelio: oggi pomeriggio, lunedì 2 novembre, il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ha diramato un appello finalizzato al suo rintraccio.

Secondo la nota, Simon è uscito dalla sua abitazione alle ore 20 di lunedì 26 ottobre e i familiari hanno il sentore che possa essersi allontanato dall’Italia e trovarsi per il momento in Francia.

Alto un metro e 70 per 75 chilogrammi, Simon ha capelli ricci scorsi, occhi marroni e pelle scura.

Se lo conoscete o lo vedete, contattate il 112 o il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi 388 1894493.