MONTELIBRETTI – Municipio chiuso, i servizi essenziali trasferiti al Comando di Polizia Locale

Il Comune di Montelibretti resta ancora chiuso a scopo cautelativo.

Lo annuncia l’amministrazione comunale in una nota alla cittadinanza diffusa oggi, lunedì 2 novembre.

Nel comunicato si conferma che gli uffici comunali della sede di Piazza della Repubblica 1 resteranno temporaneamente chiusi, come disposto dall’ordinanza numero 81 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata domenica 25 ottobre dal sindaco di Montelibretti Luca Branciani a seguito dell’esplosione all’interno dell’Ufficio Tecnico avvenuta nella mattinata di giovedì 22 ottobre in cui sono rimasti lievemente feriti un dipendente comunale in servizio presso l’Ufficio Tecnico e una ragazza impegnata in uno stage (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’amministrazione informa i cittadini che i servizi essenziali in materia di protocollo, stato civile ed anagrafe sono svolti in presenza presso la sede della Polizia Locale in Corso Umberto I, 99 tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00 e lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17,00 fino a revoca della suddetta ordinanza.

Per eventuali richieste in materia di tributi è possibile trasmettere le istanze

• mediante consegna a mano (brevi manu) presso la sede temporanea;

• tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: montelibretti@pec.it.