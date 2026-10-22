MONTELIBRETTI – Esplode un condizionatore in Comune, due feriti

Paura negli uffici del Comune di Montelibretti dove due dipendenti sono rimasti feriti a seguito di un’esplosione.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 12,30 di oggi, giovedì 23 ottobre, al piano terra del Municipio sito in piazza della Repubblica.

All’interno dell’Ufficio Tecnico è esploso lo split di un condizionatore e nella deflagrazione sono rimasti feriti due dipendenti, un uomo e una donna.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118 che hanno preso in carico i due impiegati.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte, non sarebbero in pericolo di vita.