MONTEROTONDO – Servizio mensa all’asilo e alle elementari affidato alla “Vivenda Spa”

Sarà la “Vivenda Spa” di Roma a gestire il Servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’Infanzia e Primaria degli Istituti comprensivi statali siti nel territorio di Monterotondo.
Lo stabilisce la determina numero 4999 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA– firmata venerdì 30 ottobre da Paolo Terno, dirigente del Servizio Contratti di Città Metropolitana di Roma Capitale, e pubblicata oggi, lunedì 2 novembre.
Con l’atto viene aggiudicato il servizio a “Vivenda Spa”, risultata prima classificata con 82.27 punti nell’ambito della gara bandita lo scorso 13 luglio.
Dalla determina numero 4999 emerge che nel termine perentorio previsto nel Bando di gara, ovvero le ore 12:00 del 14 settembre, è pervenuta una sola offerta telematica trasmessa dalla società “Vivenda Spa”.