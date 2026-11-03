CASTELNUOVO DI PORTO – Istituita la “Card del Cittadino Attivo”: sconti del 10% in farmacia

L’obiettivo è premiare i cittadini che dedicano, a titolo volontario e gratuito, parte del proprio tempo alla cura del decoro urbano, del verde pubblico, del patrimonio comunale e al supporto delle attività sociali e culturali promosse dall’Ente.

Così l’amministrazione comunale di Castelnuovo di Porto ha deciso di istituire la “Card del Cittadino Attivo”.

Lo stabilisce la delibera numero 122 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata giovedì 29 ottobre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Riccardo Travaglini.

Con l’atto viene istituita la “Card del Cittadino Attivo di Castelnuovo di Porto” in formato fisico, finalizzata a promuovere la sussidiarietà orizzontale, il decoro urbano e la coesione sociale attraverso un circuito premiale incentrato sulla tutela della salute e sulla prevenzione.

La Card dà diritto al titolare a uno sconto del 10%, a totale carico della gestione della Farmacia Comunale di via Tiberina 2/D e senza oneri per il bilancio comunale generale, su tutti i prodotti del settore parafarmaceutico, dermocosmesi, integratori, prodotti per l’infanzia e sui servizi a pagamento attivi (es. analisi, telemedicina), con esclusione dei farmaci etici, dei farmaci di fascia C e dei prodotti già in promozione.

La Card del Cittadino Attivo è strettamente nominativa e non cedibile a terzi.

Per il rilascio della Card, gli interessati dovranno presentare presso la Farmacia Comunale di via Tiberina un documento di identità e la tessera associativa in corso di validità (o attestazione del Presidente dell’Associazione), previa validazione dell’elenco dei beneficiari da parte dell’Ufficio Associazionismo e Servizi Sociali.