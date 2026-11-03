MARCELLINA – Il Comune nega il permesso a costruire: condannato a rimborsare i proprietari

Avevano richiesto il permesso di costruire un fabbricato ad uso residenziale, ma si erano visti negare il via libera.

A dargli ragione erano stati i giudici che avevano anche condannato l’amministrazione a rimborsare i proprietari.

Per questo il Comune di Marcellina pagherà 3.110 euro e 96 centesimi ai coniugi Francesco I. e Lucia S.

Lo stabilisce la delibera numero 14 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata venerdì 30 ottobre dal Commissario straordinario Francesco Ricciardi coi poteri del Consiglio comunale.

Col provvedimento viene riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio di 3.110,96 derivante dalla sentenza esecutiva numero 10363/2016 pubblicata il 18 ottobre 2016 dalla Seconda Sezione Bis del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio per il pagamento delle spese di lite liquidate dai giudici.

Il 19 ottobre scorso la coppia, rappresentata dall’avvocata Alessandra Proietti, ha notificato al Comune di Marcellina, a mezzo posta elettronica certificata, atto di precetto con il quale la parte creditrice ha intimato il pagamento delle somme dovute in forza della sentenza.

La vicenda risale al 2006, quando Carlos Eduardo A. e Maria Antonella R. presentarono richiesta per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale e il 13 agosto 2008 la domanda fu successivamente volturata a favore dei coniugi Francesco I. e Lucia S.

Ma il 23 agosto 2010 il Comune di Marcellina rigettò l’istanza di rilascio di permesso di costruire presentata nel 2006 sul presupposto che la particella su cui il loro edificio residenziale avrebbe dovuto essere realizzato fosse stata generata solo da un frazionamento del 1994, successivo, dunque, al termine del primo gennaio 1984 stabilito dall’articolo 34 lettera b) delle Norme Tecniche di Attuazione.

A quel punto, la coppia si rivolse al Tar che accolse il ricorso, annullò il diniego e condannò il Comune di Marcellina alla rifusione in favore dei coniugi delle spese di lite, liquidate in complessivi 2 mila euro oltre accessori di legge.

A distanza di dieci anni dalla sentenza l’Ente liquida la somma con gli interessi.