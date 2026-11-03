GUIDONIA – Città più bella, un nuovo palazzo sulla “Camionabile”

Un fabbricato di circa mille metri cubi su un’area edificabile di 507 metri quadrati.

Oltre a 375 metri quadrati destinati a verde pubblico e 275 a parcheggi pubblici.

Sono i numeri del sub-comparto creato all’interno del comparto 15 del Piano Particolareggiato “Colle Giannetta zona C2/3p-4p-5”, una zona di 13 ettari e mezzo ai margini sud di Guidonia Centro.

Lo stabilisce la determina numero 71 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata ieri, lunedì 2 novembre, dal dirigente all’Urbanistica Paolo Caracciolo.

Con l’atto viene approvata la formazione del Sub Comparto di via Colle Giannetta, costituito da due lotti con superficie catastale interna al perimetro dell’intervento di 1.157 metri quadrati a fronte di complessivi 1.287.

La determina accoglie la proposta di modifica presentata il 10 settembre scorso dall’ingegner Giuliano Di Costanzo, responsabile commerciale della “Futur Gas Srl” e dall’ingegner Valerio Castigliego, amministratore della “Sistema Srls”, le due società che hanno acquistato il terreno nel 2023 dai precedenti proprietari.

Secondo la relazione tecnica – CLICCA E LEGGI LA RELAZIONE TECNICA – dell’ingegner Giuliano Di Costanzo, l’area risulta libera da vincoli di qualunque natura e misura una superficie di 1.157 metri quadrati.

L’attuazione del piano avverrà a seguito della stipula della convenzione tra l’amministrazione comunale e le società “Futur Gas Srl” e “Sistema Srls” per la cessione gratuita delle aree pubbliche (viabilità, verde pubblico, parcheggi).

La realizzazione dei parcheggi sarà a carico delle due società, secondo quanto stabilito nella convenzione, e sarà completa di pavimentazione drenante, di illuminazione e impianto di smaltimento delle acque superficiali.

Anche la realizzazione dell’area a verde pubblico sarà a carico delle società e comprenderà la messa a dimora di essenze arboree di medio e alto fusto, la pavimentazione e l’arredo di piccole infrastruttura ad uso pubblico.