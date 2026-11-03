FONTE NUOVA – Strada dissestata, 9 mila euro per la messa in sicurezza

L’obiettivo dichiarato è garantire un adeguato standard di sicurezza per gli utenti.

Per questo l’amministrazione comunale di Fonte Nuova interviene in un tratto di via Monte Palombino, strada di campagna perpendicolare alla via Nomentana.

Lo stabilisce la determina numero 18000194 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata martedì 26 ottobre dal dirigente ai Lavori pubblici Salvatore Ventriglia.

Con l’atto viene approvato il Progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori di “Manutenzione Straordinaria tratto via Monte Palombino” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di 9 mila euro.

Dalla determina emerge che è necessario procedere alla messa in sicurezza stradale di via Monte Palombino, attualmente in ghiaia e terra, che risulta ammalorato in più punti, in modo da consentire l’eliminazione di zone dissestate o compromesse nella loro funzionalità.

Dalla determina emerge inoltre che nei programmi dell’Amministrazione Comunale sono previsti interventi di messa in sicurezza del territorio, inquadrati in un programma di attuazione avente come scopo quello di garantire un adeguato standard di sicurezza per gli utenti delle strade interessate e quindi offrire un miglior servizio alla collettività e limitare gli interventi di manutenzione futura, al fine di ridurre i costi sociali derivanti dai ripetuti interventi manutentivi puntuali.