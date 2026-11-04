ROMA – Gianfranco Minissale è il nuovo Dirigente della Squadra Mobile

Si è svolta questa mattina, presso la Questura di Roma, la conferenza stampa di presentazione del nuovo Dirigente della Squadra Mobile capitolina, Primo Dirigente della Polizia di Stato Gianfranco Minissale, che ha assunto l’incarico alla guida degli uffici investigativi di Via Genova.

Originario della provincia di Messina, il Dottor Minissale è entrato nei ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza nel 1990.

Dopo il corso di formazione per funzionari della Polizia di Stato, ha iniziato il proprio percorso investigativo presso la Questura di Palermo, dove ha ricoperto, tra gli altri, l’incarico di Responsabile della Sezione Investigativa del Commissariato sezionale “Zisa” e, successivamente, quello di Dirigente del Commissariato di Corleone.

Nel corso della sua lunga e qualificata carriera ha maturato una consolidata esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata, distinguendosi in particolare nell’ambito delle attività investigative antimafia.

Presso la Squadra Mobile di Palermo, ha diretto dapprima la Sezione Catturandi e, successivamente, la Sezione Criminalità Organizzata, contribuendo a complesse operazioni di polizia giudiziaria ed alla cattura di numerosi latitanti di vertice appartenenti alle principali organizzazioni mafiose.

Dal 2021 ha guidato le Squadre Mobili di Messina, Genova e Reggio Calabria, sedi nelle quali ha ulteriormente consolidato il proprio patrimonio professionale, sviluppando strategie investigative innovative e coordinando articolate attività di contrasto ai fenomeni criminali più insidiosi.

Alla significativa esperienza operativa si affianca un importante impegno nel settore della formazione.

Il Dottor Minissale è stato, infatti, relatore e docente in qualificati contesti accademici e professionali, intervenendo su temi legati all’analisi dei fenomeni mafiosi, alle tecniche di investigazione ed all’infiltrazione della criminalità organizzata nei settori economici sensibili. Ha, inoltre, svolto attività didattica nell’ambito dei corsi di formazione destinati ai funzionari della Polizia di Stato e presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.

L’incarico alla guida della Squadra Mobile di Roma rappresenta il naturale approdo di un percorso professionale caratterizzato da competenza investigativa, elevata preparazione tecnica e profonda conoscenza delle dinamiche criminali, maturate nel corso di oltre trent’anni di servizio nella Polizia di Stato.