CASE ROSSE – Kickboxing, Nicolò Lanzilotto vince la tappa del Campionato italiano

Un altro successo per Nicolò Lanzilotto, 14enne di Case Rosse giovane promessa di kickboxing.

Domenica 25 ottobre presso il Centro sportivo Casalbruciato il fighter del “Lucci Team” della palestra “Officina del Fitness” di Matteo Pace a Setteville Nord si è aggiudicato la tappa del Campionato nazionale “AM Open Fight”, organizzato dai maestri Sandro Moretti e Emanuele Ascione, ha visto gareggiare atleti in discipline come la Kick Boxing Light e il K1 Light.

Da sinistra: Nicolò Lanzilotto, il maestro Umberto Lucci e Jamal Mhedbi

Nella disciplina del K1 Light al limite dei 57 chilogrammi, Nicolò ha vinto il match contro un atleta del “Team Rocchi” di Fiumicino.

Vale la pena ricordare che a giugno scorso il 14enne allenato dal maestro e campione mondiale Umberto Lucci ha vinto il titolo contro un ottimo avversario alla quarta edizione di “The Best of the Best”, manifestazione di kick boxing, free boxing ed Mma organizzata dall’Ikta Gym Civitavecchia sotto la guida del presidente Massimo Brizi, presso l’Arena del Parco dell’Oliveto (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nel Campionato nazionale “AM Open Fight” di domenica sul ring è salito anche un altro atleta del “Lucci Team” Kickboxing Light, Jamal Mhedbi, 17enne di Fonte Nuova, già protagonista al “The Best of the Best”: nella Kickboxing Light Junior 60 chilogrammi Jamal ha pareggiato con un ottimo avversario del “Team Masci” di Roma.