Fine dell’emergenza per il palazzo di 8 appartamenti che il 3 dicembre 2022 fu danneggiato a seguito di un incendio divampato nel garage condominiale a causa di un allaccio elettrico abusivo ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

Lo stabilisce l’ordinanza numero 396 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, giovedì 5 novembre, dal sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo.

Il provvedimento dispone la revoca dell’ordinanza numero 449 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - del 3 dicembre 2022 con la quale il sindaco aveva dichiarato inagibili sia il garage che gli otto alloggi popolari sovrastanti all’autorimessa ubicati alla palazzina al civico 107 di via Carlo Todini, a Setteville, all’interno del complesso di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà di Roma Capitale.

A causare il corto circuito sarebbe stato il sovraccarico di corrente dovuto ad un allaccio abusivo tra una casa popolare e l’impianto elettrico del garage.

Proprio all’interno dell’autorimessa divamparono le fiamme talmente alte che fu compromesso anche il solaio di calpestio dell’androne della palazzina di 4 piani sovrastante dove abitano le 8 famiglie.

Vale la pena ricordare che il 3 novembre 2025 il sindaco aveva autorizzato sette famiglie a rientrare nelle rispettive abitazioni, ad eccezione degli inquilini residenti nell’appartamento sovrastante il garage, rimasto interdetto per anni in quanto non è mai stato possibile accedere all’interno dell’unità.

Pertanto da allora è rimasta ignota la presenza o meno di danni e/o criticità all’interno che possano impedire o limitare la fruibilità dell’alloggio.