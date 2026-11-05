TIVOLI – Seminario gratuito sul Bilancio comunale: aperte le iscrizioni

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Progetto promosso dall’associazione “Polis Lab”

Il Laboratorio Civico “Polis Lab” di Tivoli organizza un Seminario gratuito sul Bilancio comunale.

Possono partecipare cittadini, portatori di interesse e amministratori pubblici.

Sono previsti incontri in presenza presso la sede di “Polis Tivoli” in via della Rosolina 64, a Villa Adriana, oppure in streaming.

Il programma partirà a gennaio 2027 e si concluderà entro marzo/aprile 2027.
A settembre scorso è stato  inserito il primo annuncio e sono state raccolte una decina di richieste di partecipazione.
La richiesta di partecipazione va inviata agli indirizzi mail e messenger di seguito specificati.

Il Calendario verrà deciso nella prima riunione del gruppo degli iscritti. Questa prima riunione si terrà di sabato mattina per consentire a tutti di poter partecipare.

LEGGI ANCHE  TIVOLI - Urina in strada e minaccia col coltello il residente che lo rimprovera

Non si prevedono più di 6, 7 incontri con cadenza di 10-15 giorni.

Il Seminario si terrà con un minimo di 5 partecipanti.

ISCRIZIONI: messenger, Antonio Picarazzi; @polistivoli. Mail: polistivoli@libero.it.

👉𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚:
➡️Il Comune e il suo Bilancio. Un’introduzione importante
➡️La struttura del Bilancio. Dove vanno e da dove vengono i soldi del Comune
➡️Le spese del Comune. Come vengono utilizzate le risorse per la comunità
➡️Leggere il Bilancio per capire le priorità politiche
➡️Il Bilancio come strumento di Partecipazione Democratica
➡️Analisi di casi studio. Come le scelte di bilancio hanno impatto sulla vita quotidiana
➡️Vademecum per Amministratori: come elaborare un Bilancio efficace e trasparente
➡️Guida per cittadini attivi: come “leggere” e “interrogare” il Bilancio del proprio Comune
➡️Il futuro del Bilancio Comunale
➡️Le novità: l’introduzione del Sistema ACCRUAL
Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 