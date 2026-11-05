TIVOLI – Seminario gratuito sul Bilancio comunale: aperte le iscrizioni

Possono partecipare cittadini, portatori di interesse e amministratori pubblici.
Sono previsti incontri in presenza presso la sede di “Polis Tivoli” in via della Rosolina 64, a Villa Adriana, oppure in streaming.
Il Calendario verrà deciso nella prima riunione del gruppo degli iscritti. Questa prima riunione si terrà di sabato mattina per consentire a tutti di poter partecipare.
Non si prevedono più di 6, 7 incontri con cadenza di 10-15 giorni.
Il Seminario si terrà con un minimo di 5 partecipanti.
ISCRIZIONI: messenger, Antonio Picarazzi; @polistivoli. Mail: polistivoli@libero.it.