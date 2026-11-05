TIVOLI – Seminario gratuito sul Bilancio comunale: aperte le iscrizioni

Il programma partirà a gennaio 2027 e si concluderà entro marzo/aprile 2027.

Sono previsti incontri in presenza presso la sede di “Polis Tivoli” in via della Rosolina 64, a Villa Adriana, oppure in streaming.

Possono partecipare cittadini, portatori di interesse e amministratori pubblici.

A settembre scorso è stato inserito il primo annuncio e sono state raccolte una decina di richieste di partecipazione.