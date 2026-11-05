SAN GREGORIO DA SASSOLA – Truffe agli anziani, i carabinieri spiegano come difendersi

La tecnica è sempre la stessa.
Contattano le vittime sull’utenza telefonica di casa, spacciandosi per carabinieri e così le convincono a versare contanti e gioielli.
Da anni i truffatori di anziani rappresentano un incubo per la società.
Per questo lunedì 9 novembre alle ore 16 a San Gregorio da Sassola si terrà un incontro per conoscere i rischi delle truffe agli anziani e imparare a riconoscerle per non cadere nelle trappole.
L’iniziativa, denominata “Io non ci casco” e promossa dall’amministrazione comunale, si terrà presso il Salone della parrocchia San Gregorio Magno.
Il maresciallo Alessandro Piscitelli, comandante della stazione dei carabinieri di San Gregorio da Sassola, spiegherà ai presenti come riconoscere le truffe più comuni, dispensando consigli pratici per difendersi e suggerendo le strategie più utili.