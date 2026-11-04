GUIDONIA – “Una strada intitolata a Franco Stragapede”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Franco Stragapede, addio all’inventore del Carnevale , dal Dottor Daniele Di Cerbo, Medico di medicina generale di Guidonia Centro, riceviamo e pubblichiamo: “Si dice che tutti i pazienti siano uguali. Ed è vero. Ma poi ci sono persone che, con il proprio carisma, riescono a illuminare uno studio medico.

Questa volta i ruoli sono invertiti: sono io che ho avuto il privilegio di essere il medico di Francesco Stragapede e non lui quale mio paziente.

Francesco non era soltanto la bontà in persona, l’esempio di un uomo perbene, il meglio che chiunque potrebbe desiderare per sé e per i propri figli. Francesco rappresentava anche Guidonia, la mia città.

Sì, perché per molti Francesco è stato un vero e proprio primo cittadino, senza bisogno di una fascia tricolore. Non aveva bisogno di placchette sulle spalle o di riconoscimenti ufficiali: era la sua persona a parlare per lui. Era riconosciuto e stimato ovunque.

Accompagnarlo nella parte finale della sua vita, condividendo questo percorso con la sua meravigliosa famiglia è stato un onore, alla quale mando un abbraccio immenso.

Oggi il mio pensiero va a loro e a Francesco, che porterò sempre nel cuore.

Per questo, rivolgo un appello al Sindaco Mauro Lombardo : dedichiamo subito una via o una piazza di Guidonia a Francesco Stragapede. Sarebbe un gesto doveroso per una persona che ha rappresentato così tanto per la nostra comunità e che merita di essere ricordata per sempre.

Lui era Francesco Stragapede, il grande Francesco.

Io, il tuo umile medico.

Ciao Francesco”.