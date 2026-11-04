GUIDONIA – “Una strada intitolata a Franco Stragapede”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Franco Stragapede, addio all’inventore del Carnevale, dal Dottor Daniele Di Cerbo, Medico di medicina generale di Guidonia Centro, riceviamo e pubblichiamo:
“Si dice che tutti i pazienti siano uguali.
Ed è vero.
Ma poi ci sono persone che, con il proprio carisma, riescono a illuminare uno studio medico.
Questa volta i ruoli sono invertiti: sono io che ho avuto il privilegio di essere il medico di Francesco Stragapede e non lui quale mio paziente.
Francesco non era soltanto la bontà in persona, l’esempio di un uomo perbene, il meglio che chiunque potrebbe desiderare per sé e per i propri figli.
Francesco rappresentava anche Guidonia, la mia città.
Sì, perché per molti Francesco è stato un vero e proprio primo cittadino, senza bisogno di una fascia tricolore.
Non aveva bisogno di placchette sulle spalle o di riconoscimenti ufficiali: era la sua persona a parlare per lui.
Era riconosciuto e stimato ovunque.
Accompagnarlo nella parte finale della sua vita, condividendo questo percorso con la sua meravigliosa famiglia è stato un onore, alla quale mando un abbraccio immenso.
Oggi il mio pensiero va a loro e a Francesco, che porterò sempre nel cuore.
Per questo, rivolgo un appello al Sindaco Mauro Lombardo: dedichiamo subito una via o una piazza di Guidonia a Francesco Stragapede.
Sarebbe un gesto doveroso per una persona che ha rappresentato così tanto per la nostra comunità e che merita di essere ricordata per sempre.
Lui era Francesco Stragapede, il grande Francesco.
Io, il tuo umile medico.
Ciao Francesco”.