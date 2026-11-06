ROMA EST – Ladri di bagagli traditi dal segnale Gps: arrestati due italiani

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Hanno rubato 40 valigie a una scolaresca belga in visita nella Capitale: refurtiva recuperata

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto due cittadini romani, di 28 e 48 anni, entrambi senza occupazione e con precedenti, gravemente indiziati del reato di furto aggravato ai danni di una scolaresca in visita nella Capitale.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, l’operazione è scattata a seguito della denuncia presentata ai Carabinieri dalla rappresentante di una comitiva scolastica proveniente dal Belgio, in soggiorno presso un hotel in via Vico Viganò, a Tor Bella Monaca, periferia Est della Capitale.

 

 

La donna ha segnalato la sparizione di ben 40 valigie – contenenti indumenti, documenti ed effetti personali – asportate dall’interno di un autobus con targa olandese parcheggiato nei pressi dell’albergo.

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Le immediate indagini condotte dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, supportate dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e dal tracciamento del segnale GPS di un paio di cuffie AirPods contenute in uno dei bagagli rubati, hanno permesso di raccogliere gravi elementi di prova a carico dei due indagati e di individuare l’autovettura utilizzata per il furto.

Intercettati e bloccati a bordo del veicolo in via Wagner, in zona Santa Maria del Soccorso, sempre alla periferia Est di Roma, i due uomini sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare. La successiva ispezione estesa a un garage in loro uso ha consentito ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare l’intera refurtiva.

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Tutte le 40 valigie e gli zaini rubati sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari.

Gli indagati sono stati condotti nel carcere di “Regina Coeli”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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