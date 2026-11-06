ROMA EST – Ladri di bagagli traditi dal segnale Gps: arrestati due italiani

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto due cittadini romani, di 28 e 48 anni, entrambi senza occupazione e con precedenti, gravemente indiziati del reato di furto aggravato ai danni di una scolaresca in visita nella Capitale.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, l’operazione è scattata a seguito della denuncia presentata ai Carabinieri dalla rappresentante di una comitiva scolastica proveniente dal Belgio, in soggiorno presso un hotel in via Vico Viganò, a Tor Bella Monaca, periferia Est della Capitale.

La donna ha segnalato la sparizione di ben 40 valigie – contenenti indumenti, documenti ed effetti personali – asportate dall’interno di un autobus con targa olandese parcheggiato nei pressi dell’albergo.

Le immediate indagini condotte dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, supportate dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e dal tracciamento del segnale GPS di un paio di cuffie AirPods contenute in uno dei bagagli rubati, hanno permesso di raccogliere gravi elementi di prova a carico dei due indagati e di individuare l’autovettura utilizzata per il furto.

Intercettati e bloccati a bordo del veicolo in via Wagner, in zona Santa Maria del Soccorso, sempre alla periferia Est di Roma, i due uomini sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare. La successiva ispezione estesa a un garage in loro uso ha consentito ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare l’intera refurtiva.

Tutte le 40 valigie e gli zaini rubati sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari.

Gli indagati sono stati condotti nel carcere di “Regina Coeli”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.