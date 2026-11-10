COLLEFERRO – Sicurezza sul lavoro violata: multati un supermercato e un’azienda agricola

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno condotto un vasto servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato i comuni di Colleferro, Valmontone, Artena e Segni.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, martedì 10 novembre, dal Comando provinciale dell’Arma, l’operazione, mirata alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori e alla tutela della sicurezza dei cittadini, ha visto anche la preziosa e specializzata collaborazione dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Roma.

Una particolare sensibilità è stata rivolta proprio alla tutela dei diritti e dell’incolumità dei lavoratori, un impegno che l’Arma porta avanti costantemente per garantire che le attività professionali si svolgano in una cornice di piena sicurezza e dignità.

In questo contesto, i controlli effettuati nel comune di Segni hanno portato a sanzionare amministrativamente i titolari di due attività commerciali, un’azienda agricola e un esercizio di grande distribuzione.

I due responsabili, un 50enne e un 37enne del posto, sono stati sanzionati per complessivi 10.700 euro a causa di gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui la mancata sottoscrizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), l’omessa formazione del personale e il mancato invio dei dipendenti alle visite mediche obbligatorie, restituendo così ai lavoratori le tutele previste dalla legge.

Massima attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza stradale, per prevenire incidenti e proteggere l’incolumità degli automobilisti.

I Carabinieri della Stazione di Artena hanno infatti fermato e denunciato un 30enne sorpreso alla guida della propria autovettura in un grave stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico pari a 1,77 g/l, ben oltre i limiti consentiti.

Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di sventare potenziali pericoli per la viabilità: la patente di guida dell’uomo è stata immediatamente ritirata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Nell’ambito delle attività di prevenzione rivolte in particolare ai più giovani, i Carabinieri delle Stazioni di Colleferro e Segni hanno individuato e segnalato alla Prefettura, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 4 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni, trovati in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina.

Nel complesso, il dispositivo ha permesso di identificare 66 persone, controllare 39 veicoli ed ispezionare 2 esercizi commerciali. Sono state inoltre elevate 4 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada per un importo totale di 1.280 euro.

L’attività straordinaria, inserita nella più ampia strategia di controllo del territorio predisposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma, conferma ancora una volta il costante e capillare impegno della Compagnia Carabinieri di Colleferro che, operando in perfetta sinergia con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, continua a garantire una solida cornice di legalità e sicurezza a tutela di tutta la comunità.