VALMONTONE – Il terreno frana a ridosso delle case: paura sulla via Prenestina

Paura sulla via Prenestina, all’altezza di Valmontone.

Secondo una nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, verso le ore 9:30 di oggi, sabato 24 ottobre, la Sala Operativa ha inviato la squadra del distaccamento di Colleferro con il Funzionario di Guardia al civico 11 di via Prenestina, dove è franato un terreno di materiale di tufo a ridosso di alcune abitazioni e della sede stradale, causata dal maltempo.

Giunti sul posto, il Funzionario dei Vigili del Fuoco e il personale operativo, in collaborazione con la Polizia Locale, hanno provveduto alla chiusura parziale della strada, lasciando una corsia di circa un metro per consentire il transito delle autovetture.Al momento, le abitazioni presenti nell’area non risultano essere a rischio.

Proseguono le attività di monitoraggio e messa in sicurezza dell’area interessata dall’evento franoso.