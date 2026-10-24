ROMA – Quattro cortei in un giorno: città blindata

Due eventi preavvisati e due annunciati solo via social.

Centro storico blindato oggi, sabato 24 ottobre, a Roma che sarà teatro di cortei e manifestazioni per controllare le quali la Questura di Roma ha organizzato un imponente piano di sicurezza con l’impiego di agenti in strada e droni per il monitoraggio dall’alto.



In mattinata in Prati c’è l’iniziativa delle associazioni di destra, Azione Universitaria e i Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, attiva nelle scuole superiori e nelle università, alla quale è prevista la partecipazione di 700 persone: il corteo denominato “Sblocchiamo tutto” si snoderà da piazza della Libertà a piazza Risorgimento passando lungo via Cola di Rienzo.

Previste chiusura al traffico delle strade interessate dal corteo dalle 10:30 alle 13:30 con possibili rallentamenti per la viabilità e deviazioni o limitazioni per le linee 23, 30, 49, 70, 81, 87, 280, 492, 913 e 990.

Dalle 13:30 è in programma una manifestazione in piazza Santi Apostoli. All’iniziativa è prevista la partecipazione di 250 persone. Possibili rallentamenti per la viabilità



Dalle ore 15 la manifestazione, regolarmente preavvisata alle autorità, dell’Asse Imperialista, con un corteo da piazza della Repubblica a via dei Fori Imperiali al quale è prevista la partecipazione di circa 10.000 persone.

Lo slogan dell’evento è “Fuori l’Italia dalla guerra”, indetto per protestare contro le politiche di supporto militare internazionale del Paese.

Sfileranno lungo viale Einaudi, via Giovanni Amendola, via Cavour e largo Corrado Ricci. Fino alle 19 possibili chiusure al traffico, deviazioni o limitazioni per le linee del trasporto pubblico 514Tram, 16, 38, 40, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 90, 92, 105, 170, 223, 310, 360, 492, 590, 649, 714, 910, H, C2, C3 e per la navetta della Linea Cinema.

I primi provvedimenti per la viabilità saranno in vigore dalle 7 del mattino, con divieti di sosta in piazza della Repubblica, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana e via dell’Esquilino. Sempre entro la mattina di sabato saranno sospese anche le postazioni taxi in piazza della Repubblica.

Sempre alle ore 15 scende il piazza il “Movimento 17 Ottobre”, nato dopo le manifestazioni violente di Milano e Torino: il corteo inizialmente previsto al Circo Massimo e non autorizzato è stato annullato con la previsione di annunciare all’ultimo minuto il luogo in cui far confluire i manifestanti.