GUIDONIA – Scontro auto-moto in viale Roma: due feriti in ospedale

Drammatico incidente stradale nella serata di ieri, sabato 7 novembre, a Guidonia Montecelio.

Il bilancio è di due giovani ricoverati in ospedale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 20 in viale Roma, la strada principale del Centro cittadino.

Stando ai primi rilievi della Polizia Locale di Guidonia Montecelio, una coppia di ragazzi italiani viaggiava in sella ad una moto da enduro in direzione via Tiburtina.

Giunta all’altezza della rampa d’accesso a via Pantano, in corrispondenza del ristorante “Old Wild West” al civico 248, la moto si è scontrata con una utilitaria condotta da un cittadino straniero addetto alle consegne a domicilio delle cene che viaggiava sull’opposta corsia di marcia.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno trasportato il ragazzo alla guida della moto al policlinico “Umberto I” di Roma in codice rosso, mentre la ragazza è stata ricoverata al policlinico “Agostino Gemelli” di Roma.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte da Tiburno, i fidanzati hanno riportato fratture agli arti, ma non sarebbero in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale.