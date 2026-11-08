“Su questo marciapiede una persona disabile non riesce a passare per recarsi al supermercato, oppure al centro analisi o più semplicemente per una passeggiata”.

Sopra e sotto, alcune immagini del marciapiede di via Palombarese

Inizia così la segnalazione inviata alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv da parte di Luca Solitari, un abitante di Santa Lucia di Fonte Nuova.

Il marciapiede in questione è quello di via Palombarese all’ingresso della frazione di Santa Lucia, un territorio di competenza del confinante Comune di Guidonia Montecelio.

“Prima della scorsa estate ho inviato tante e-mail al comune di Guidonia – racconta Solitari – gli operai sono venuti e hanno tagliato l’erba, però hanno lasciato I residui a marcire sperando negli agenti atmosferici.

Ho inviato qualche segnalazione anche al comune di Fonte Nuova che però non collabora nel sollevare il problema verso il comune di Guidonia.

Tra l’altro I due territori confinanti sono divisi da una marana adiacente alle abitazioni e con una vegetazione pari ad una foresta: dalla marana esce di tutto, dalle nutrie ai topi e altro.

Spero che le due amministrazioni collaborino mettendosi una mano sulla coscienza”.