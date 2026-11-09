TIVOLI – Il Centro anziani Empolitano festeggia 20 anni di attività

Grande festa ieri, domenica 8 novembre, per gli iscritti al Centro anziani Empolitano di Tivoli.

Al ristorante Amadeus di Guidonia è stato celebrato il ventesimo anniversario della costituzione avvenuta il 26 ottobre 2006 con una Delibera della giunta all’epoca guidata dal sindaco Marco Vincenzi.

Sopra e sotto, alcune immagini del ventesimo anniversario del Centro anziani Empolitano di Tivoli

(Foto di Mario Palumbo)

Pranzo, musica, balli e la visione di un video rappresentativo delle attività e degli eventi più significativi dei 20 anni del Centro anziani, aperto nel 2006 in un locale ubicato in vicolo Empolitano 10 e nel 2010 trasferito nella attuale sede in via degli Olivi 2 inaugurata dall’allora sindaco Sandro Gallotti.

Insieme ai 103 iscritti al Centro sociale per la Terza Età, hanno partecipato il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi, insieme all’assessora ai Servizi sociali Erika Osimani e alla presidente della relativa commissione Maria Luisa Cappelli.

“Luoghi di aggregazione fondamentali per non lasciare soli gli anziani e per mantenere attiva la loro rete sociale – ha detto il sindaco Innocenzi – Un ringraziamento a tutte le persone che quotidianamente mantengono attivo il centro, confermando quanto il tema del sostegno alla terza età sia importante, non solo per le istituzioni, ma anche per i tanti tiburtini che si mettono a disposizione per aiutare”.

Ieri a fare gli onori di casa è stato Antonio Di Giuseppe, eletto nel 2018 presidente e attuale reggente con mandato scaduto in attesa dell’affidamento del circolo alla “APS Centro Sociale Polivalente Quartiere Empolitano” costituita da 5 anni e presieduta dallo stesso Di Giuseppe.

Durante la festa sono stati ricordati i Soci fondatori del Centro anziani Empolitano, dai compianti Giovanni Pelacci, Franco Callisti, Franco Fradiacono, Tonino Lauciello, fino a Giancarlo Sebastiani, attualmente iscritto al circolo.

Con circa 900 soci, 650 dei quali partecipanti, il Centro anziani Empolitano è uno dei più attivi tra quelli presenti a Tivoli, guidato alla sua fondazione da Giovanni Pelacci e per due mandati da Antonio Del Priore, quindi da Antonio Di Giuseppe.

La festa di ieri è stata la terza giornata di celebrazioni: Domenica 25 ottobre e Domenica primo novembre nella sede di via degli Olivi si sono infatti svolte due proiezioni per ripercorrere i momenti salienti e felici del ventennio.