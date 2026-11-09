SETTECAMINI – Controlli notturni sulla Tiburtina: 4 automobilisti ubriachi denunciati dai carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Tivoli, con il supporto specialistico del personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Roma, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nei quartieri di Settecamini e Casal Monastero, finalizzato ad assicurare un maggiore livello di sicurezza e legalità nella citata area, eseguendo mirate verifiche al rispetto delle normative in materia di sicurezza alimentare, nonché al contrasto al fenomeno delle violazioni inerenti le leggi sugli stupefacenti e al codice della strada.

Lo annuncia in un comunicato il Comando provinciale dell’Arma dei carabinieri.

Nel corso del servizio sono state denunciate in stato di libertà complessivamente 9 persone.

In particolare, durante i controlli alla circolazione stradale, mediante l’esecuzione di accertamenti alcolemici su strada, i militari hanno sorpreso quattro automobilisti (un 32enne, un 48enne, un 54enne e un 59enne) alla guida in evidente stato di alterazione, risultati poi positivi all’alcoltest.

Un 41enne è stato, invece, denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per l’uso di stupefacenti, venendo inoltre trovato in possesso di una dose di cocaina.

L’efficace azione di perlustrazione del territorio ha, inoltre, permesso di intercettare e denunciare: due soggetti (un 35enne e un 37enne) per porto abusivo di armi, i quali – fermati a bordo dei rispettivi veicoli – sono stati trovati ingiustificatamente in possesso di armi bianche, tra cui due coltelli a serramanico, un coltello a scatto, una lametta, un cacciavite e persino una mazza chiodata; ed una coppia (una 28enne ed un 30enne), per il reato di ricettazione, poiché sorpresi in possesso di dispositivi elettronici e gioielli provento di furto.

La 28enne è stata, inoltre, denunciata per il reato di evasione, essendo stata controllata al di fuori del proprio domicilio, dove risultava sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Sul fronte del contrasto al consumo di sostanze stupefacenti, il dispositivo dell’Arma territoriale ha consentito di segnalare alla Prefettura di Roma sei individui (di età compresa tra i 19 e i 39 anni), trovati in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina per uso personale.

Sequestrati 9 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina.

Di fondamentale importanza si è confermata la sinergia con il personale del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Roma, specializzato nelle ispezioni igienico-sanitarie, le cui minuziose verifiche, presso due esercizi pubblici del quartiere, hanno evidenziato gravi e diffuse irregolarità concernenti le procedure di autocontrollo (HACCP), i termini di conservazione e la rintracciabilità dei prodotti alimentari, che hanno comportato l’elevazione di sanzioni amministrative, per un valore complessivo di 17.733 euro, a carico dei relativi gestori.

Nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno, nel complesso, controllato 196 persone e 117 veicoli, elevato 5 contravvenzioni al Codice della Strada e sottoposto a sequestro amministrativo 2 veicoli ai fini della confisca.

Stando sempre al comunicato, l’Arma dei Carabinieri ribadisce il proprio impegno quotidiano a tutela della sicurezza pubblica e invita tutti gli utenti della strada, in particolare i più giovani, a mantenere comportamenti prudenti e rispettosi delle regole, contribuendo così a rendere più sicuri i luoghi residenziali e di socialità.