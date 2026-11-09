​TIVOLI/GUIDONIA — Oltre cento pacifisti in marcia da Bagni e Villalba

Si è svolta sabato pomeriggio 7 novembre la quarta “Marcia della Pace e dell’Inclusione”, un’iniziativa promossa dal “Coordinamento per la Pace di Tivoli e Guidonia”.
Secondo gli organizzatori, più di cento persone hanno marciato spalla a spalla da piazza Bartolomeo della Queva a Tivoli Terme fino a piazza della Repubblica a Villalba di Guidonia in quella che è considerata una incredibile e partecipe giornata di mobilitazione, democrazia e riscatto sociale.
Sopra e sotto, due immagini della quarta Marcia della Pace
“La nostra comunità ha dimostrato ancora una volta che la diversità è una straordinaria ricchezza culturale fatta di storie, culture ed esperienze differenti che si incontrano”, si legge in un comunicato delil “Coordinamento per la Pace di Tivoli e Guidonia”, che ha marciato insieme a rappresentanti dell’Associazione “Tivoli Territorio di Pace”, del Centro culturale “Al Abrar”, del Partito di Rifondazione Comunista di Tivoli, dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani ANPI Tivoli, e di ANPI Guidonia Montecelio (A.L.I.), dell’associazione “La Sesta Stella” di Guidonia, del Movimento 5 Stelle Guidonia Montecelio, della Freedom Flotilla, Quarantotto Piazze, Fermiamo la Guerra, unitamente a comunità di immigrati, parrocchie, gruppi religiosi, sindacati e singoli cittadini.
“L’inclusione non è uno slogan vuoto – prosegue il comunicato stampa – ma una parola che merita rispetto e attenzione prioritaria. Significa risposte concrete alle esigenze delle persone, spazi reali di aggregazione, centri di ascolto, mediazione culturale, lavoro dignitoso, diritto alla casa e accesso universale alle cure mediche.
Sono ormai quattro anni che osiamo sfidare le amministrazioni comunali di Tivoli e Guidonia, chiedendo con forza e coraggio di uscire dalle logiche dell’esclusione per costruire insieme una comunità accogliente e aperta, dove chi è considerato “diverso” non faccia paura, ma sia riconosciuto come una risorsa che arricchisce tutti noi.
E siamo scesi in piazza oggi anche per alzare con decisione la voce contro ogni aggressione e ogni forma di oppressione nel mondo: dal dramma del popolo palestinese al Kurdistan, fino a Cuba e al Venezuela, popoli ingiustamente soffocati da embarghi, sanzioni e guerre economiche che colpiscono sempre i più deboli”.
Nel corso della manifestazione è intervenuta Beatrice Benet, segretaria del circolo di Rifondazione Comunista di Guidonia, che ha rimarcato la necessità impellente di costruire un’alternativa pacifista e ha sensibilizzato tutte le forze politiche ad impegnarsi per la creazione di una Consulta Permanente, uno strumento fondamentale per facilitare e creare punti di aggregazione, contatto e conoscenza reciproca tra tutti gli abitanti del territorio.
La consigliera comunale Francesca Chimenti (Quarantotto Piazze) ha preso la parola con un intervento appassionato che ha richiamato l’importanza dell’impegno civico, della partecipazione attiva nei quartieri e della tutela dei beni comuni.
Teresa Mazzocca, responsabile del Movimento 5 Stelle di Guidonia, nel suo intervento ha ribadito la centralità della giustizia sociale e il sostegno convinto alle battaglie di pace e inclusione portate avanti dalla piazza.
“Un sentito e profondo ringraziamento va a tutte le cittadine, i cittadini, i giovani, le associazioni, le comunità e le realtà sociali che hanno fatto sentire forte la propria presenza – concludono gli organizzatori – La pace non è un’attesa passiva, ma una conquista quotidiana: noi continueremo a marciare, ad agire e a costruire un futuro di diritti e dignità per tutte e tutti”.