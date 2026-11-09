​TIVOLI/GUIDONIA — Oltre cento pacifisti in marcia da Bagni e Villalba

Si è svolta sabato pomeriggio 7 novembre la quarta “Marcia della Pace e dell’Inclusione”, un’iniziativa promossa dal “Coordinamento per la Pace di Tivoli e Guidonia”.

Secondo gli organizzatori, più di cento persone hanno marciato spalla a spalla da piazza Bartolomeo della Queva a Tivoli Terme fino a piazza della Repubblica a Villalba di Guidonia in quella che è considerata una incredibile e partecipe giornata di mobilitazione, democrazia e riscatto sociale.

Sopra e sotto, due immagini della quarta Marcia della Pace

“La nostra comunità ha dimostrato ancora una volta che la diversità è una straordinaria ricchezza culturale fatta di storie, culture ed esperienze differenti che si incontrano”, si legge in un comunicato delil “Coordinamento per la Pace di Tivoli e Guidonia”, che ha marciato insieme a rappresentanti dell’Associazione “Tivoli Territorio di Pace”, del Centro culturale “Al Abrar”, del Partito di Rifondazione Comunista di Tivoli, dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani ANPI Tivoli, e di ANPI Guidonia Montecelio (A.L.I.), dell’associazione “La Sesta Stella” di Guidonia, del Movimento 5 Stelle Guidonia Montecelio, della Freedom Flotilla, Quarantotto Piazze, Fermiamo la Guerra, unitamente a comunità di immigrati, parrocchie, gruppi religiosi, sindacati e singoli cittadini.

“​L’inclusione non è uno slogan vuoto – prosegue il comunicato stampa – ma una parola che merita rispetto e attenzione prioritaria. Significa risposte concrete alle esigenze delle persone, spazi reali di aggregazione, centri di ascolto, mediazione culturale, lavoro dignitoso, diritto alla casa e accesso universale alle cure mediche.

​Sono ormai quattro anni che osiamo sfidare le amministrazioni comunali di Tivoli e Guidonia, chiedendo con forza e coraggio di uscire dalle logiche dell’esclusione per costruire insieme una comunità accogliente e aperta, dove chi è considerato “diverso” non faccia paura, ma sia riconosciuto come una risorsa che arricchisce tutti noi.

​E siamo scesi in piazza oggi anche per alzare con decisione la voce contro ogni aggressione e ogni forma di oppressione nel mondo: dal dramma del popolo palestinese al Kurdistan, fino a Cuba e al Venezuela, popoli ingiustamente soffocati da embarghi, sanzioni e guerre economiche che colpiscono sempre i più deboli”.

​Nel corso della manifestazione è intervenuta Beatrice Benet, segretaria del circolo di Rifondazione Comunista di Guidonia, che ha rimarcato la necessità impellente di costruire un’alternativa pacifista e ha sensibilizzato tutte le forze politiche ad impegnarsi per la creazione di una Consulta Permanente, uno strumento fondamentale per facilitare e creare punti di aggregazione, contatto e conoscenza reciproca tra tutti gli abitanti del territorio.

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La consigliera comunale Francesca Chimenti (Quarantotto Piazze) ha preso la parola con un intervento appassionato che ha richiamato l’importanza dell’impegno civico, della partecipazione attiva nei quartieri e della tutela dei beni comuni.

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Teresa Mazzocca, responsabile del Movimento 5 Stelle di Guidonia, nel suo intervento ha ribadito la centralità della giustizia sociale e il sostegno convinto alle battaglie di pace e inclusione portate avanti dalla piazza.

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“Un sentito e profondo ringraziamento va a tutte le cittadine, i cittadini, i giovani, le associazioni, le comunità e le realtà sociali che hanno fatto sentire forte la propria presenza – concludono gli organizzatori – La pace non è un’attesa passiva, ma una conquista quotidiana: noi continueremo a marciare, ad agire e a costruire un futuro di diritti e dignità per tutte e tutti”.