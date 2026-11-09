SANT’ORESTE – Cade durante l’arrampicata sul Monte  Soratte: recuperato dal Soccorso Alpino

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Il 38enne trasferito in eliambulanza al policlinico Gemelli

Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Lazio nella giornata di ieri, domenica 8 novembre, alla Falesia del Drago, sul Monte Soratte, per soccorrere un arrampicatore caduto durante la progressione su una via di arrampicata.

Secondo un comunicato stampa del Soccorso Alpino, l’uomo, un 38enne residente a Roma, ha riportato un trauma a un arto inferiore che gli impediva di muoversi autonomamente. Considerata l’impossibilità di procedere al recupero via terra, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Il tecnico di elisoccorso del CNSAS e l’équipe sanitaria del 118, a bordo dell’elisoccorso, hanno raggiunto l’infortunato e provveduto al recupero tramite verricello. L’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale Gemelli di Roma per le cure necessarie.

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Sul posto è intervenuta anche una squadra territoriale del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio, che ha fornito supporto alle operazioni del tecnico di elisoccorso.

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