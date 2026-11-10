MAZZANO ROMANO – Addio Nicoletta Irato, il sindaco Roberto Gualtieri: “Un’amministratrice appassionata”

In riferimento all’articolo MAZZANO ROMANO – Paese in lutto: è morta la sindaca Nicoletta Irato, dal Sindaco di Roma e Città metropolitana Roberto Gualtieri riceviamo e pubblichiamo:

“È con profondo dolore e grande commozione che apprendiamo la notizia della scomparsa della Sindaca di Mazzano Romano, Nicoletta Irato. Sindaca dal 2017 e Consigliera metropolitana dal 2023, ha dedicato gran parte della sua vita al servizio delle istituzioni.

Sono notizie che non vorremmo mai ricevere. Perdiamo un’amministratrice appassionata, che fino all’ultimo ha dedicato le sue energie al suo impegno istituzionale.

Una passione e un coraggio che ho potuto conoscere in questi anni da vicino, sia nel suo ruolo di Sindaca che nella sua attività in Consiglio metropolitano.

Ci stringiamo al dolore della famiglia e di tutta la comunità di Mazzano Romano, con cui ha condiviso un intero percorso di vita, impegno e responsabilità.

Esprimo a nome mio e di tutta l’amministrazione metropolitana le più sincere condoglianze e la vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità in un momento di così grande dolore”.