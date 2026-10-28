GUIDONIA – Politica, Alessandro Messa segue il Generale Roberto Vannacci

Da Alessandro Messa, Consigliere comunale di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Oggi aderiamo a Futuro Nazionale, insieme a tutta la nostra comunità umana e politica.

Non è stata una decisione improvvisa, perché andiamo là dove si combatte per le nostre idee.

Personalmente, ho scelto non la comoda posizione della poltrona o degli incarichi di partito, ma la bellezza della trincea.

Per me, d’altro canto, cambia poco.

Continuerò a lottare per ciò in cui ho sempre creduto, fin dalle origini della mia militanza politica.

Oggi non muta il mio impegno, si fa più intenso.

Tanto a livello nazionale, quanto a livello locale, ove siedo da sempre sui banchi dell’opposizione.

Perché le battaglie importanti si fanno fino in fondo.

A Guidonia, dove il centrodestra preferisce accordarsi con la sinistra, Futuro Nazionale rappresenta la casa per quanti si considerano alternativi a chi antepone i propri interessi a quelli della Città.

Ringrazio per l’accoglienza l’Onorevole Edoardo Ziello, capogruppo alla Camera di Futuro Nazionale, Marco Pomarici e Francesco Biava, rispettivamente coordinatore regionale e provinciale di FN, e Lorenzo Mariani, referente di FN a Guidonia Montecelio.

Ne vedremo delle belle”.