TIVOLI – Inaugurati i locali restaurati della curia vescovile

Martedì 27 ottobre, nella ricorrenza della dedicazione della Cattedrale di San Lorenzo Martire, il Vescovo della Diocesi di Tivoli e Palestrina, Monsignor Mauro Parmeggiani, ha benedetto ed inaugurato i locali restaurati della Curia Vescovile di Tivoli.
Un momento della cerimonia di inaugurazione
Erano presenti alla cerimonia le autorità, il personale della Curia, i direttori ed i collaboratori del Vescovo.
Dopo la presentazione dei lavori fatta dall’architetto Pierfrancesco Zinelli, direttore dell’ufficio diocesano per l’edilizia di culto, il Vescovo ha ringraziato i tecnici e le ditte appaltatrici.
Quindi ha condiviso con i presenti una profonda meditazione sul brano della lavanda dei piedi, e sottolineato come questi rinnovati ambienti siano un aiuto a servire ed avere cura della Chiesa.