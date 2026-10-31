TIVOLI – Inaugurati i locali restaurati della curia vescovile

Martedì 27 ottobre, nella ricorrenza della dedicazione della Cattedrale di San Lorenzo Martire, il Vescovo della Diocesi di Tivoli e Palestrina, Monsignor Mauro Parmeggiani, ha benedetto ed inaugurato i locali restaurati della Curia Vescovile di Tivoli.

Un momento della cerimonia di inaugurazione

Erano presenti alla cerimonia le autorità, il personale della Curia, i direttori ed i collaboratori del Vescovo.

Dopo la presentazione dei lavori fatta dall’architetto Pierfrancesco Zinelli, direttore dell’ufficio diocesano per l’edilizia di culto, il Vescovo ha ringraziato i tecnici e le ditte appaltatrici.

Quindi ha condiviso con i presenti una profonda meditazione sul brano della lavanda dei piedi, e sottolineato come questi rinnovati ambienti siano un aiuto a servire ed avere cura della Chiesa.

IlVescovo della Diocesi di Tivoli e Palestrina, Monsignor Mauro Parmeggiani

«Benedire questi locali – ha detto il Vescovo Parmeggiani – significa chiedere al Signore che la sua presenza accompagni il lavoro quotidiano di quanti vi opereranno e di quanti vi saranno accolti.

Chiediamo che qui le decisioni siano guidate dalla sapienza del Vangelo; che le relazioni siano animate dalla fraternità; che le difficoltà siano affrontate con pazienza; che ogni persona venga accolta con rispetto e ascoltata con attenzione.

Chiediamo, soprattutto, che questi ambienti non siano mai soltanto luoghi nei quali si amministrano le cose della Chiesa, ma luoghi nei quali si manifesta il volto materno della Chiesa».