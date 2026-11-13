REGIONE LAZIO – Carceri, un supporto previdenziale e socio-assistenziale ai detenuti: pubblicato il bando

La Regione Lazio ha pubblicato sul BURL regionale l’Avviso pubblico “Costruire futuro: Interventi di supporto previdenziale e socioassistenziale per detenuti nel Lazio. Edizione 2026”, in attuazione della Legge regionale n. 7/2007 e della Deliberazione di Giunta regionale n. 690/2026.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, venerdì 13 novembre, dalla Pisana, si tratta di un provvedimento col quale l’amministrazione Rocca rafforza il proprio impegno a favore dei diritti delle persone detenute e dei percorsi di reinserimento sociale.

L’iniziativa mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 50mila euro per sostenere progetti promossi da istituzioni sociali private che operano nel campo dell’informazione, dell’orientamento e dell’assistenza fiscale, previdenziale e socioassistenziale alla popolazione detenuta.

I progetti dovranno essere rivolti alle persone detenute, adulte e minorenni, negli istituti penitenziari del Lazio e prevedere attività in almeno due strutture del territorio regionale, così da assicurare una diffusione più ampia degli interventi.

In particolare, le iniziative finanziabili riguarderanno tre ambiti: informazione e orientamento sui diritti, anche attraverso seminari, workshop e materiali informativi; facilitazione dell’accesso alle prestazioni previdenziali e socioassistenziali, con attività di consulenza e supporto nelle pratiche burocratiche; assistenza fiscale, con particolare riferimento alla dichiarazione dei redditi e all’accesso alle agevolazioni previste.

Possono partecipare le istituzioni sociali private con sede legale e/o operativa nel Lazio, il cui statuto preveda attività di informazione, orientamento e assistenza a favore della popolazione detenuta. Ogni soggetto proponente potrà presentare una sola proposta progettuale. Il bando scade alle 12 del 27 novembre 2026.

«Con questo bando vogliamo dare una risposta concreta ai bisogni delle persone che si trovano in condizione di detenzione, promuovendo interventi che garantiscano l’accesso ai diritti e ai servizi fondamentali.

La sicurezza non si costruisce soltanto attraverso il controllo del territorio e la prevenzione dei reati, ma anche creando le condizioni affinché chi ha commesso un errore possa intraprendere un percorso di responsabilizzazione e di effettivo reinserimento nella società.

Offrire assistenza previdenziale, fiscale e socioassistenziale significa rimuovere ostacoli burocratici, contrastare situazioni di marginalità e contribuire a ridurre il rischio di recidiva. È un investimento sulla dignità delle persone e, allo stesso tempo, sulla sicurezza e sulla coesione delle nostre comunità», dichiara l’Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti.