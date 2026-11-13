MONTEROTONDO – Stadio “Pierangeli”, firmata la convenzione tra Comune e gestori

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Scuola calcio e centri estivi gratis per i bambini segnalati dai Servizi sociali

Accesso gratuito ai corsi per i bambini segnalati dai Servizi sociali.

Riduzione del 50% per altre persone in disagio socio-economico.

Sono soltanto due delle agevolazioni previste nella gestione dello “Stadio Ottavio Pierangeli” a Monterotondo Scalo.

Lo stabilisce la determina numero 1065 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata ieri, mercoledì 11 novembre, dal dirigente del Dipartimento Governo del Territorio Andrea Cucchiaroni.

Con l’atto viene approvata la convenzione biennale – CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONE– stipulata tra lo stesso dirigente e la ASD Real Tirreno di Roma, società che si è aggiudicata il bando di gara insieme allo Studio Nivola Srl di Roma, ASD Falchi Rugby Monterotondo e ASD Castrum Monterotondo, con un punteggio complessivo pari a 59,04, un ribasso percentuale del 15% sulla quota associativa annuale per atleta della scuola calcio pari a 700 euro, un prezzo al rialzo sull’importo annuale di spesa per opere di manutenzione straordinaria, pari a 20 mila euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Come previsto dal bando, il gruppo di società gestirà l’impianto per i prossimi 7 anni.

La convenzione disciplina l’erogazione di servizi e attività sportive gratuite o a tariffa agevolata, con riduzione non inferiore al 50%, a favore delle persone in stato di indigenza e/o disagio socioeconomico, individuate e segnalate dai Servizi Sociali del Comune e ai disabili.

In particolare, le persone segnalate dai Servizi Sociali accederanno gratuitamente a scuola calcio, rugby, walking football, attività motorie, centri estivi e doposcuola sportivo.

Per le persone in disagio socioeconomico, invece, riduzione del 50% per la Scuola calcio a un costo complessivo pari a 297,50 annui.

Completamente gratuite le Attività sportive dedicate alle persone con disabilità, mentre gli stessi per partecipare a Scuola calcio e attività integrate pagheranno 297 euro e 50 centesimi all’anno usufruendo di una riduzione del 50%.

Riduzioni minime del 50% sono previste anche per quanto riguarda l’uso dei campi da parte di associazioni ed enti che svolgono attività per indigenti e disabili.

Nel caso di utilizzo stagionale, sono richiesti 35 euro l’ora per il campo a 11, mentre la cifra è di 17 euro e 50 l’ora per i campi di calcio a 5 o calciotto.

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Nel caso di utilizzo saltuario, si pagherà 60 euro l’ora per il calcio a 11 e 35 euro l’ora per gli altri tipi di impianto.

Il Gestore applica le seguenti condizioni minime, calcolate sulle tariffe della Delibera G.C. n. 95/2026 e sulla quota della scuola calcio risultante dall’aggiudicazione (€ 595,00 annui): 

Beneficiari 

Servizio o attività 

Condizione 

Importo risultante 

Persone segnalate dai Servizi Sociali 

Scuola calcio, rugby, walking football, attività motorie, centri estivi, doposcuola sportivo 

Gratuità (100%) 

€ 0,00 

Altre persone in disagio socioeconomico (art. 3, punto 1) non incluse nella quota di cui all’art. 6 

Scuola calcio 

Riduzione 50% 

€ 297,50 annui 

Persone con disabilità                                                                                 Attività sportive dedicate                                                             Gratuità (100%)       € 0,00 

Persone con disabilità                                                                                 Attività integrate, scuola calcio                                                   Riduzione minima  Scuola calcio:

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                                                                                                                                                                                                                                     50%                            € 297,50 annui 

   

Associazioni ed enti che svolgono attività per i beneficiari di cui all’art. 3 

Uso campi, utilizzo stagionale 

Riduzione minima 50% 

Calcio a 11: € 35,00/ora; calcio a 5/8: € 17,50/ora 

Associazioni ed enti che svolgono attività 

Uso campi, utilizzo saltuario 

Riduzione minima 50% 

Calcio a 11: € 60,00/ora; calcio a 5/8: € 35,00/ora 

Nella convenzione il gestore si impegna infine a riservare ogni anno almeno il 4% dei posti disponibili nelle attività a persone segnalate dai Servizi Sociali; ad impiegare istruttori qualificati per le attività dedicate a persone con disabilità e prevedere, ove necessario, tutor o educatori per i minori fragili; a nominare un referente per l’inclusione quale interlocutore dei Servizi Sociali; a garantire che i beneficiari non siano riconoscibili come tali da altri utenti (modalità di pagamento, elenchi, comunicazioni); a pubblicare le agevolazioni nella Carta dei Servizi.

Da parte sua il Comune, tramite i Servizi Sociali, si impegna a individuare e segnalare i beneficiari in disagio socioeconomico, a partecipare all’incontro iniziale di pianificazione e ai tavoli semestrali, oltre ad informare la cittadinanza delle opportunità previste dalla convenzione.

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