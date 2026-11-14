TIVOLI – Asl, altri 4 pazienti morti: risarciti 600 mila euro in un giorno

Altri 4 pazienti vittime di errori medici e un risarcimento complessivo da 600 mila euro a carico della Asl Roma 5.

Le vicende emergono da quattro delibere firmate giovedì scorso 12 novembre dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Silvia Cavalli attraverso le quali vengono rimborsati i danni causati a pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie della Roma 5.

La prima storia è riassunta nella delibera numero 2323 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata giovedì 12 novembre dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Silvia Cavalli.

Dall’atto emerge che il 4 novembre 2015 un paziente è deceduto in un ospedale della Asl, per cui nel 2021 gli eredi hanno citato in giudizio l’Azienda sanitaria che con la sentenza numero 1234/2026 è stata condannata dal Tribunale civile di Tivoli al risarcimento di 125 mila euro.

Con la delibera numero 2325 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – il Direttore Generale Silvia Cavalli dà il via libera l’esecuzione della sentenza numero 554/2026 emessa il 4 maggio 2026 dal Tribunale di Tivoli come riformata dall’ordinanza della Corte d’Appello di Roma il 19 ottobre scorso.

In questo caso l’Azienda sanitaria è stata condannata a risarcire 175 mila euro agli eredi di un paziente deceduto il 15 novembre 2017 presso l’ospedale di un ospedale di un’altra Asl a seguito di trasferimento da un nosocomio della Roma 5 dove fu commesso l’errore medico.

Il terzo caso di malasanità è riassunto nella delibera numero 2326 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA– con la quale il Direttore Generale Silvia Cavalli dà il via libera alla “Compagnia AmTrust Assicurazioni spa”, con la quale l’Azienda aveva in corso regolare polizza per la responsabilità civile verso terzi e per prestatori d’opera, di emettere atto di transazione e quietanza di 125 mila euro, importo pari alla franchigia.

In questo caso, la vicenda risale a tre anni fa.

Il 24 ottobre 2023 un paziente chiede alla Asl il risarcimento danni per le conseguenze esitate da un trattamento sanitario presso una struttura aziendale.

Successivamente il paziente muore, così il 19 giugno 2024 è il coniuge a richiedere il risarcimento danni che viene riconosciuto dal Comitato Valutazione Sinistri della Asl.

L’ultimo dei 4 risarcimenti danni pagati in un giorno è contenuto nella delibera numero 2328 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata giovedì scorso 12 novembre dal DG Silvia Cavalli.

Il risarcimento da 175 mila euro viene riconosciuto agli eredi di un paziente deceduto il 22 maggio 2017 nell’ospedale di un’altra Asl dopo essere transitato e curato in una struttura sanitaria della Roma 5.