ROMA EST – Marchio “Apple” fasullo: sequestrati 32 mila accessori di telefonia

Oltre 32 mila dispositivi e accessori falsi sequestrati e un commerciante cinese denunciato.

E’ il bilancio di un’operazione portata a termine dai Finanzieri del del 3° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Roma nel quadrante Tiburtino della Capitale, a tutela del mercato regolare e della sicurezza dei consumatori.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, sabato 14 novembre, dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, l’operazione rientra nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti nella città metropolitana, hanno portato a termine un importante intervento

In particolare, i militari hanno sottoposto a controllo un autoveicolo commerciale durante le operazioni di scarico delle merci presso un magazzino.

Il locale di stoccaggio è risultato nella disponibilità di una ditta individuale attiva nel commercio all’ingrosso di articoli vari, specializzata nella distribuzione di prodotti provenienti dal mercato asiatico.

Le immediate attività ispettive condotte sul mezzo e, successivamente, estese all’intero deposito aziendale, hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro penale complessivamente 32.708 articoli e accessori per la telefonia mobile.

La merce recava il marchio figurativo del noto brand “Apple” ritenuto contraffatto e, dunque, idoneo a trarre in inganno il consumatore finale.

I successivi approfondimenti hanno inoltre evidenziato i profili di irregolarità connessi agli standard di sicurezza dei prodotti.

I supporti tecnologici erano tutti contrassegnati dalle marcature “CE” e “RoHS”, ma la parte interessata non è stata in grado di esibire le prescritte certificazioni di conformità, i fascicoli tecnici obbligatori, né alcuna documentazione amministrativo-contabile idonea ad attestarne la legittima provenienza.

La mancanza di tali certificazioni si traduce in un rischio concreto per la collettività.

Le normative nazionali ed europee sulla sicurezza dei dispositivi elettrici ed elettronici mirano infatti a garantire che i prodotti immessi sul mercato non contengano sostanze chimiche nocive o metalli pesanti proibiti (come piombo o mercurio), e che il loro assemblaggio rispetti severi standard tecnici volti a prevenire cortocircuiti, surriscaldamenti anomali o emissioni elettromagnetiche dannose per la salute degli utilizzatori.

Alla luce degli elementi acquisiti, i Finanzieri hanno proceduto all’immediato sequestro probatorio dell’intero quantitativo di merce illegale, segnalando una persona alla Procura della Repubblica di Roma in quanto ritenuta indiziata per le ipotesi di reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, frode nell’esercizio del commercio e ricettazione, oltre alle violazioni dei decreti legislativi relativi alla sicurezza dei giocattoli e dei prodotti elettrici.