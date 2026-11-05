MONTEROTONDO – Ospedale, al Pronto soccorso apre il Posto di Polizia

Per la prima volta nella storia viene attivato il Posto di Polizia presso il Pronto soccorso dell’ospedale “Santissimo Gonfalone” di Monterotondo.
Lo stabilisce la delibera numero 2270 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata oggi, giovedì 5 novembre, dal Direttore Generale della Asl Roma 5 Silvia Cavalli.
Con l’atto viene affidata alla ditta “Arredamenti per Ufficio Della Medaglia” di Villa Adriana la fornitura di arredi per un importo pari a 2.510 euro iva esclusa.
Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, inizialmente il Posto di Polizia sarà operativo H12.
L’ufficio sarà arredato con due scrivanie in noce da 225 euro ciascuna, due cassettiere in noce da 205 euro l’una, un armadio in metallo per archivio da 475 euro, un armadio in metallo uso spogliatoio di un costo pari a 235 euro, oltre a due poltrone ergonomiche da 205 euro ciascuna e due serie per gli ospiti da 75 euro l’una.
Con la delibera numero 2270 il Direttore Generale della Asl Roma 5 Silvia Cavalli ha affidato alla ditta “Arredamenti per Ufficio Della Medaglia” una fornitura più ampia per un totale di 15.699 euro iva esclusa.
L’azienda di via Maremmana inferiore allestirà anche la Sede Aziendale della Asl Roma 5 (1.294 euro), la stanza delle AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) presso la Casa della Comunità di Guidonia (2.644 euro iva esclusa), la Casa della Comunità di Valmontone (1.545 euro), Casa della Comunità di Colleferro (3.740 euro), Archivio Cartelle Cliniche (1212 euro), Dipartimento Prevenzione di Subiaco (609 euro) e Sanità Animale Guidonia (2145 euro).