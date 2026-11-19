Si sono svolti sabato 17 ottobre i festeggiamenti per i 40 anni di attività della Cerim S.r.l., azienda con sede a Guidonia, in via Lago dei Tartari 73. Una giornata speciale, celebrata all’interno della sede operativa, per ripercorrere le tappe di una storia iniziata nel 1986 e ringraziare tutte le persone che, nel corso degli anni, hanno contribuito alla crescita dell’impresa. Protagonisti dell’incontro sono stati i lavoratori e i collaboratori, insieme alle loro famiglie, ai quali è stato rivolto un ringraziamento per l’impegno e la dedizione dimostrati nel tempo.

Presenti Silvio Casale, amministratore unico e direttore tecnico dell’azienda, Anna Sasso, socia e responsabile amministrativa, e la figlia Lavinia Casale. È stata proprio Anna Sasso a raccontare la storia dell’azienda, ripercorrendone le origini, l’evoluzione e i valori che ancora oggi ne guidano il lavoro.

La Cerim nasce dall’iniziativa di Silvio Casale, che sceglie il ferro come materiale attraverso cui esprimere la propria creatività. Le prime lavorazioni prendono forma da disegni realizzati su pannelli di truciolare, poi riprodotti e modellati in forgia. Da questa esperienza artigianale si sviluppa un’attività che oggi comprende serramenti, carpenteria metallica leggera e ristrutturazioni edili. Il punto di forza è la produzione interna, che permette di realizzare soluzioni personalizzate, dagli infissi alle persiane, dalle grate agli avvolgibili, fino a zanzariere, tende bioclimatiche, cancelli, parapetti, scale e strutture su misura. L’azienda opera su tutto il territorio nazionale, rivolgendosi a privati e imprese e collaborando con progettisti e general contractor sia nelle nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni. Oltre alla realizzazione dei prodotti, segue la fornitura e la posa in opera, contribuendo alla definizione delle soluzioni più adatte alle caratteristiche di ogni progetto. A supportare l’attività è una squadra di dieci specialisti, affiancata da una rete di fornitori e marchi selezionati per qualità e affidabilità, tra cui Aluk, Trelinea, CISA, Secco Sistemi, Metra Industry, Budvar, Marcegaglia e Würth.

Il quarantesimo anniversario segna anche l’avvio di una nuova fase per l’azienda, un passaggio generazionale, con il coinvolgimento di Gemi Nazianz e di una nuova figura tecnica. L’obiettivo è introdurre competenze dedicate alle Operations e al Business Improvement, per migliorare l’organizzazione e il coordinamento delle attività, e al Marketing e alla Comunicazione, per sviluppare la presenza online e il rapporto con clienti e partner.

Al centro di questo nuovo capitolo ci sono le persone, i rapporti costruiti nel tempo e la volontà di continuare a crescere insieme. Un legame tra passato e futuro che trova nella famiglia e nella squadra della Cerim la propria forza, accompagnando l’azienda verso nuove sfide senza perdere di vista però le proprie origini. É possibile contattare l’azienda attraverso l’indirizzo: info@cerimcostruzioni.it , tramite il Sito ufficiale ( CLICCA PER VEDERE IL SITO) e sulla Pagina linkedin (CLICCA PER VEDERE PAGINA LINKEDIN )