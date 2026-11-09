GUIDONIA – Addio nonna Elia, si è spenta a 101 anni la pioniera di Villanova

Durante la pandemia raccomandava ai familiari di vaccinarsi per evitare il Covid-19, mentre lei preferì non farsi somministrare il siero.

Fatto sta che il virus non la risparmiò, ma lei riuscì a stroncarlo in una settimana senza conseguenze.

Elia Magrini è stata una pioniera di Villanova di Guidonia e ieri sera, domenica 8 novembre, si è spenta alla veneranda età di 101 anni.

I funerali saranno celebrati domani, martedì 10 novembre alle ore 15 presso la chiesa di San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia.

Nata a Pisoniano il 18 luglio 1925, Elia era la prima di 4 figli di Augusto Magrini e Giuseppina Rossi, due contadini genitori anche di un’altra femmina e due maschi.

Dopo la terza elementare Elia iniziò a lavorare in casa come sarta e all’età di vent’anni a Pisoniano si unì in matrimonio con Vittorio Rossi, un ragazzo cresciuto nel quartiere di Paterno, alla periferia di Tivoli, che lavorava come autista presso l’azienda di estrazione del travertino “Estraba”.

I novelli sposi si trasferirono a Villanova di Guidonia, dove sono nate le figlie Marisa nel 1948 e Daniela nel 1954 e dove Elia ha continuato il suo lavoro da sarta, considerata una donna saggia alla quale chiedere consiglio nei momenti difficili.

Vedova dal 2010, nonna di 4 nipoti, bisnonna di 8 pronipoti, il 18 luglio 2025, in occasione del suo secolo di vita, Elia Magrini fu festeggiata da familiari, parenti e amici.

Tra gli ospiti anche il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo intervenuto per lo straordinario traguardo con un omaggio floreale e una pergamena (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).