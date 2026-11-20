Acqua alta almeno 20 centimetri.

Si presenta così stamane, venerdì 20 novembre, il sottopasso della stazione di Monterotondo.

A denunciare il fatto è la signora Tiziana D. con un video postato sulla pagina Facebook “Monterotondo disservizi e anomalie funzionali, segnalazioni ed interventi”.

“Oggi stazione Monterotondo allagata!!! Non c’è neanche un manutentore!!! – scrive la pendolare – È uno scandalo: andiamo coi piedi bagnati e cavi elettrici che penzolano nell’acqua.

Guarda come stiamo messi”.