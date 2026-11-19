Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 novembre, a Guidonia Montecelio.

Il bilancio è di due auto distrutte e due uomini feriti e trasportati in ospedale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, lo scontro è avvenuto verso le ore 16 in via Romana, la strada che collega Guidonia Centro al Borgo medievale di Montecelio.

Una Fiat Panda condotta da G. M., un 30enne italiano residente a Montecelio, procedeva verso Guidonia per raggiungere la sede di lavoro.

Giunta all’altezza dell’intersezione con via San Rocco la Panda si è scontrata con una Ford Fiesta condotta da F. M., un 60enne italiano anche lui residente nel Borgo medievale.

L’impatto è stato violentissimo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Guidonia Montecelio e i vigili del fuoco del distaccamento di Villa Adriana: al loro arrivo le vetture erano entrambe nella corsia direzione Guidonia e la parte anteriore della Ford Fiesta accartocciata contro la fiancata laterale sinistra.

In via Romana sono anche intervenute le ambulanze di ARES 118 e della Croce Rossa italiana di Guidonia Montecelio, oltre all’automedica della Croce Blu: i sanitari hanno estratto i feriti dalle lamiere, vigili e coscienti, trasportando G. M. in codice rosso al Policlinico “Umberto I” di Roma e F. M. al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

In serata anche il 60enne è stato trasferito al Policlinico Umberto I di Roma con fratture alle costole, alla mano destra e al femore sinistro, oltre a contusioni all’addome.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Ssis) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio.