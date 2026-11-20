“Nonostante la fretta e il disagio, per la vostra incolumità vi chiedo categoricamente di non attraversare i binari a raso”.

E’ l’appello del sindaco di Monterotondo Riccardo Varone ai pendolari che stamattina, venerdì 20 novembre, hanno trovato il sottopasso della stazione allagato (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Già dalle prime ore di oggi – scrive il sindaco Riccardo Varone in un post su Facebook ai pendolari – insieme all’Amministrazione comunale, ho contattato personalmente gli uffici di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per sollecitare un intervento immediato.

Conosco bene i disagi che questo disservizio al sottopasso della stazione ferroviaria sta causando stamattina, in particolare ai cittadini pendolari che si spostano ogni giorno per lavoro e studio.

Il problema è dovuto a un’’avaria alle pompe del sottopasso: i tecnici di RFI sono già sul posto al lavoro da questa mattina e stiamo monitorando la situazione affinché la piena funzionalità del passaggio venga ripristinata nel più breve tempo possibile”.