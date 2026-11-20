Sono stati fermati a bordo di un’auto a noleggio e durante il controllo hanno manifestato segni di nervosismo.

Così i Carabinieri della Stazione di Zagarolo hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne e una 22enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati, in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, l’operazione è scaturita in orario serale nel corso di un mirato servizio perlustrativo di controllo del territorio predisposto dai militari nel centro abitato di Zagarolo.

Transitando in via Fratelli Zuccari, l’attenzione della pattuglia è stata attirata dai movimenti sospetti di un’autovettura utilitaria risultata poi essere a noleggio, con a bordo i due giovani.

Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, l’atteggiamento nervoso ed elusivo assunto dai due occupanti del veicolo ha insospettito i Carabinieri, che hanno pertanto deciso di approfondire gli accertamenti procedendo a perquisizioni personali, del mezzo e presso i rispettivi domicili.

All’esito delle operazioni, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità della coppia 5 grammi di sostanza stupefacente tra cocaina e crack, già suddivisi in 10 dosi pronte per la cessione, la somma in contanti di 525 euro in banconote di vario taglio — ritenuta provento dell’attività illecita — e due telefoni cellulari riconducibili allo spaccio.

Lo stupefacente, il denaro e gli apparati telefonici sono stati sottoposti a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, entrambi gli arrestati sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dai Carabinieri della Stazione di Zagarolo che procedono nelle indagini.