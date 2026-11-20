I passanti lo hanno notato mentre vagabondava in strada e accedeva nel parco pubblico.

Ma alla vista delle forze dell’ordine l’uomo ha iniziato a urlare frasi senza senso, stringendo al petto uno zainetto.

Sopra e sotto, l’intervento delle forze dell’ordine a Parco Marra

Momenti di paura nella serata di ieri, giovedì 19 novembre, a Parco Marra, l’area verde comunale in via Orazio a Tivoli Terme.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le ore 19,30 i residenti hanno lanciato l’allarme alle forze dell’ordine per la presenza di un 23enne egiziano in stato confusionale e sul posto sono intervenute pattuglie dei carabinieri e volanti della Polizia di Stato per scongiurare qualsiasi rischio.

Sopra e sotto, il prefabbricato di legno a Parco Marra

Pare che il giovane extracomunitario si sia barricato in un prefabbricato abbandonato di legno interno a Parco Marra, abituale ritrovo notturno di senzatetto e luogo di bivacco.

Una panoramica di Parco Marra a Tivoli Terme

Dopo le iniziali resistenze da parte del 23enne, agenti e carabinieri sono riusciti a convincere il ragazzo ad affidarsi alle cure del 118: in via Orazio è infatti intervenuta un’ambulanza e un’auto medica.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, il giovane è stato sedato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

I sanitari hanno accertato uno stato di agitazione psicomotoria e disagio sociale, per questo il ragazzo è stato ricoverato in Psichiatria per le cure del caso.