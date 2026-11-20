Si chiamano Cristiano Maria Tarantino e Alessandro Maria Tarantino, padre e figlio di Tivoli con la stessa passione per la musica.

Cristiano Maria Tarantino in arte “Dj Mr Quentin”

Il genitore, 57 anni, da almeno 4 decenni è noto nell’ambiente della disco music come “Dj Mr Quentin”.

Alessandro Maria Tarantino in arte “Dj Alex M.T.”

E il figlio 12enne da tempo segue le sue orme e conquista la ribalta col nome d’arte di “Dj Alex M.T.”.

Ora insieme sono i protagonisti della 17esima edizione del “Tour Music Fest” di San Marino, un Contest con oltre 600 artisti provenienti da 14 Paesi europei che si terrà da domani, sabato 21 novembre, a domenica 29 novembre.

“Dj Mr Quentin” al “Tour Music Fest” di San Marino

“Dj Alex M.T.” al “Tour Music Fest” di San Marino

Nove giorni esplosivi di musica, talento, spettacolo ed emozioni indimenticabili nel corso dei quali padre e figlio rappresenteranno l’Italia e la Città di Tivoli.

“Dj Mr Quentin” e “Dj Alex M.T.” hanno conquistato la finale europea del “Tour Music Fest” di San Marino dopo aver superato migliaia di selezioni con giuria sia on line che dal vivo svolte in 16 capitali italiane.

A Cristiano Maria Tarantino e Alessandro Maria Tarantino è giunto il classico in bocca al Lupo dal gruppo Facebook “Sei di Tivoli se”.