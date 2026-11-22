Si terrà oggi pomeriggio, domenica 22 novembre 2026, nelle sale affrescate del Palazzo Comunale di Monterotondo “Storia al femminile: Io Clarice”, un viaggio artistico dedicato alla figura di Clarice Orsini, la nobildonna nata a Monterotondo il 23 novembre 1453, che fu moglie di Lorenzo il Magnifico e si spense a Barberino del Mugello il 30 luglio 1488, all’età di 35 anni.

La rappresentazione è danzata dalla “Asd International Ballet School”, la direzione artistica è firmata da Isabella Franceschini e sarà un piccolo riassunto della vita della nobildonna del 400 e delle sue emozioni che ancora vivono in una donna attuale.

Sono previste due repliche per permettere l’entrata scaglionata dei visitatori: la prima alle ore 16 e la seconda alle ore 17,45.

“Storia al femminile: io Clarice” è nato dalla raccolta di lettere antiche del personaggio Clarice Orsini, un progetto dedicato alle Donne – spiega Isabella Franceschini – attraverso la lettura di alcune lettere per un breve tratto di strada abbiamo camminato accanto a Clarice Orsini.

Nel suo mondo, così lontano dal nostro, abbiamo ritrovato la gioia di rivedere una persona cara, l’attesa di una parola, il desiderio di poter scegliere per sé.

Sono mutate le usanze e le parole con cui le donne raccontano la propria vita. Eppure nel congedarsi da Clarice , sentiamo quanto ancora ci sia vicina”.

“Anche Clarice – aggiunge la direttrice artistica Isabella Franceschini – conobbe la gioia di un incontro atteso, la pena di una lontananza, il conforto di una parola giunta al momento opportuno.

E in queste cose semplici, che il passare dei secoli lascia intatte, possiamo ancora riconoscere qualcosa di noi”.

Ingresso gratuito su prenotazione

Info e prenotazioni: 348 770 6898