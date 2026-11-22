Nuovi dispositivi informatici per gli alunni delle scuole elementari di San Gregorio da Sassola.
Giovedì 19 novembre la “Ashford Group Italy srl”, Società che gestisce Castello Brancaccio, ha consegnato 19 tablet a ciascuno dei 19 alunni del Plesso Scolastico Elisabetta Brancaccio.
Alla cerimonia erano presenti la professoressa Cristiana Doddi, Responsabile facente funzioni dell’Istituto Comprensivo Tivoli IV – Vincenzo Pacifici al quale la scuola di San Gregorio da Sassola fa capo, il sindaco Giovanni Loreto Colagrossi, la consigliera comunale delegata Annalisa Mili e il rappresentante della Società “Ashford Group Italy srl”.